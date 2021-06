Il Cagliari sta pensando di rescindere il contratto con Diego Godin: si tratta con l’entourage del centrale

Diego Godin è l’uomo del Cagliari con il salario più pesante: 3 milioni di euro netti cui vanno aggiunti i bonus. Altri due anni di contratto e quasi 9 milioni che ancora potrebbero pesare sulle casse sarde in modo notevole, viste anche le difficoltà palesate in una recente intervista da patron Giulini. Questo il motivo per il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club rossoblu sta riflettendo sulla possibilità di rescindere il contratto con il centrale uruguaiano. Si sta trattando con l’entourage del calciatore per capire se ci sono nuovi club all’orizzonte, anche per evitare pesanti buonuscite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!