Ultime novità sul calciomercato della Juventus: i bianconeri starebbero definendo l’acquisto di un attaccante

Come anticipato da Calciomercato.it, sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge, conteso da Juventus e Milan. Il Santos ha confermato di aver ricevuto un’offerta e di essere in trattativa per la sua cessione, un’operazione che – secondo il presidente della società brasiliana Andres Rueda – può essere “interessante per lui e per il club”.

In attesa di capire quel che accadrà, c’è chi vede il giovane brasiliano sulla strada verso Torino. Il giornalista Sandro Sabatini a ‘Sport Mediaset’ ha fatto il punto sulla sfida tra Juventus e Milan per il 19enne di Olinda: “Il Milan sta perdendo Kaio Jorge che va alla Juventus – le sue parole – . La trattativa è in via di definizione e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un calciatore bianconero”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Sabatini sicuro: “Kaio Jorge alla Juventus”

Come raccontato dalla nostra redazione, l’agente del calciatore sta spingendo per l’approdo in Italia dove, come detto c’è la sfida tra Juventus e Milan, mentre il Santos vorrebbe cederlo ad altre squadre e monetizzare il suo addio. Oltre alle italiane, c’è da tenere in considerazione anche l’interesse dell’Atletico Madrid e di alcuni club della Premier League.