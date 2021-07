Calciomercato Juventus, ‘assist’ per Pogba | Striscione contro il francese!

Calciomercato Juventus: striscione dei tifosi del PSG contro Pogba. Possibile ‘assist’ anche al club bianconero: tutti i dettagli

Sta per entrare nel vivo anche il calciomercato della Juventus. In attesa del ritorno alla Continassa di Cristiano Ronaldo, potrebbero presto sbloccarsi gli affari Demiral all’Atalanta e Locatelli. Il sogno in entrata, invece, è sempre il ritorno di Paul Pogba. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, striscione dei tifosi del PSG contro Pogba

Il PSG non si ferma e sembra intenzionato a fare sul serio anche per il centrocampista francese per portarlo subito a Parigi. L’ex bianconero è in scadenza di contratto nel 2022 e con ogni probabilità non rinnoverà con il Manchester United. Tuttavia, l’arrivo della stella francese non sembra scaldare i tifosi del PSG. ‘RMC Sport’ questa mattina ha infatti mostrato il seguente striscione: “Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi“. ‘Assist’ alla Juventus, dunque: i tifosi si schierano su Pogba.