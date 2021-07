Antoine Griezmann ha preso la sua decisione sul futuro: accostato alla Juventus, ha già comunicato al Barcellona la sua scelta

In attesa di capire il suo destino. Antoine Griezmann sa che al Barcellona per lui non c’è più spazio. Questione soprattutto economica perché i blaugrana hanno la necessità di fare spazio nel monte ingaggi per lo stipendio previsto dal rinnovo di Messi. Ed allora il francese, con il suo ricco stipendio, è – con Coutinho – uno dei principali indiziati per le cessioni. L’ex Atletico Madrid, nonostante due stagioni non esaltanti al ‘Camp Nou’, resta comunque un attaccante molto ambito ed, infatti, non mancano le pretendenti.

C’è la Juventus che ci fa un pensierino, che potrebbe diventare qualcosa di più nel caso in cui Ronaldo andasse via. C’è la Premier League con le big che cercano attaccanti (dal Tottenham al Chelsea). Tutte squadre che Griezmann però non sembrerebbe intenzionato a prendere in considerazione: il francese la sua decisione l’ha già presa e anche comunicata al Barça. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Griezmann al Barça: vuole solo l’Atletico

Come si legge su ‘sport.es’, infatti, Griezmann avrebbe comunicato al proprio club la sua volontà di trasferirsi soltanto per tornare all’Atletico Madrid. Una decisione che taglia fuori dai giochi tutti i club interessati al francese, ma che ha complicato anche la trattativa con i ‘Colchoneros’.