Non arrivano buone notizie sul fronte Coronavirus in Italia con l’indice RT che schizza a livello nazionale passando a 1,26

Prosegue senza sosta la lotta al Coronavirus in Italia che però a livello Nazionale non registra buone notizie in merito all’indice RT che schizza oltre la soglia del valore 1. In aumento rispetto alla settimana precedente, tale indice si assesta ora su 1,26, che tradotto significa che una persona con il virus ne contagia più di un’altra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tali dati emergono dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico Covid-19, relativamente al periodo 12-18 luglio, mentre appena una settimana fa l’indice RT si assestava su 0,91. L’indice Rt è sopra 1 in gran parte delle Regioni italiane: sono infatti 16 le Regioni con Rt superiore a 1, con la Sardegna che registra addirittura un indice di 2,24. 19 tra Regioni e province autonome classificate sono a rischio moderato e Basilicata e Valle D’Aosta a rischio basso, dalla bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss-ministero della Salute.