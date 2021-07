Coronavirus, GIMBE: raddoppiano i casi settimanali, scendono i decessi

Coronavirus, il presidente della Fondazione GIMBE Cartabellotta: “Si registra un netto incremento dei nuovi casi settimanali”

I nuovi casi settimanali di Coronavirus sono in netto aumento, tanto da essere raddoppiati rispetto alla settimana scorsa (+115%). Lo registra la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio settimanale, che questa volta prende in esame la settimana dal 14 al 20 luglio, sulla situazione pandemica in Italia. Si registra anche un'inversione di tendenza sul fronte ospedaliero, con ricoveri (+6%) e terapie intensive (+5%) in aumento, mentre sono ancora in calo i decessi (-27%).

Il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta ha avvisato: “Netto incremento settimanale, verosimilmente sottostimato da un’attività di testing insufficiente”. Per quanto riguarda i vaccini, il Presidente della Fondazione ha informato: “Il numero di somministrazioni giornaliere è stabile da settimane e non decolla nonostante il potenziale organizzativo”.