Kylian Mbappe è tornato in anticipo dalle vacanze: incontro con Pochettino al quale gli ha annunciato la sua decisione sul futuro

Il dado è tratto, almeno per Mbappe. L’attaccante del Paris Saint-Germain è tornato in anticipo dalle vacanze e subito ha avuto un breve incontro con il tecnico Mauricio Pochettino. Un faccia a faccia che, come riferisce ‘as.com’, è servito all’attaccante francese per ribadire la sua decisione all’allenatore: Mbappe non ha alcuna intenzione di rinnovare con il Psg e anzi spera di andare via in questa finestra di mercato. C’è il Real Madrid che lo aspetta con Florentino Perez disposto a tutto per portarlo al ‘Bernabeu’.

C’è da convincere però il presidente Al-Khelaifi, in una situazione intricata che coinvolge anche la Juventus e Cristiano Ronaldo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mbappé via gratis | Cambia tutto per Ronaldo

Calciomercato Juventus, Mbappe vuole l’addio: si sblocca Ronaldo-Psg

Con Mbappe che non ha cambiato idea e che insiste nella sua posizione di non voler rinnovare con il Psg e di voler andare al Real Madrid, non si chiude neanche il capitolo Ronaldo. Se il francese dovesse realmente lasciare Parigi, infatti, il club transalpino proverebbe subito a prendere CR7 dalla Juventus, dando il via al famoso domino di attaccanti che potrebbe portare Gabriel Jesus o Icardi in bianconero.