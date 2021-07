Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Altro colpo in Serie A

Calciomercato Juventus: dopo Gollini e Romero, Paratici si appresta a chiudere anche Damsgaard dalla Sampdoria, che è accostato anche ai bianconeri

Continua la spesa in Serie A del Tottenham di Fabio Paratici. Ieri Gollini ha lasciato l’Italia per volare a Londra e diventare un nuovo giocatore degli ‘Spurs’, ed è vicino sempre dall’Atalanta il colpo Romero. Ma non solo. L’ex dirigente della Juventus ha messo gli occhi anche su Mikkel Damsgaard, gioiello danese di proprietà della Sampdoria che si è messo in mostra anche ad Euro 2020. Ecco l’indiscrezione sul talento classe 2000. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Damsgaard al Tottenham | I dettagli

A ‘Sport Mediaset’, il giornalista Sandro Sabatini ha annunciato: “Con molta probabilità Damsgaard andrà al Tottenham. Paratici continua ad attingere dal mercato italiano”. Stando alle ultime indiscrezioni anche il gioiello blucerchiato, valutato da Ferrero 30-35 milioni di euro, sarebbe dunque vicino al trasferimento agli ‘Spurs’. La Juventus, recentemente accostata al giocatore, è avvisata.