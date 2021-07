Il portiere ormai ex Atalanta Pierluigi Gollini è in partenza per raggiungere il Tottenham, suo nuovo club: le parole del calciatore

Ormai ci siamo. Gollini sta per diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il portiere italiano ha già detto addio all’Atalanta, in seguito all’acquisto dei bergamaschi di Musso dall’Udinese. Svolte le visite mediche, il giocatore è in partenza in questi minuti per Londra al fine di raggiungere i suoi nuovi compagni. Intercettato dall’inviato di Calciomercato.it, l’estremo difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono molto felice, anche se lascio un posto che per cinque anni è stato come la mia famiglia e la mia seconda casa. Ringrazio Bergamo, la città e tutti i tifosi, mi sono sentito molto amato e quello che abbiamo fatto resterà nella storia di questa società. Però è normale, adesso inizio una nuova esperienza, sono molto felice e grato al Tottenham per questa nuova opportunità”.

Gollini prosegue: “Non vedo l’ora di cominciare. Restare in Italia? Sì c’era la possibilità, però il Tottenham era l’occasione migliore e sinceramente era difficile vestire in Serie A subito un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta. Addio dovuto a quello che è successo con Gasperini in passato? Ci sarà tempo per tutto. Concorrenza Lloris? Grande prestigio, Hugo è un campione del mondo e massimo rispetto per lui. Per me è un onore e una grande possibilità confrontarmi con Lloris. Se punto alla Nazionale per il Mondiale? Sì, quello sempre”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Di seguito il video della partenza di Gollini.

🎥 Pierluigi #Gollini pronto a volare a Londra per la firma col #Tottenham: “Lascio una famiglia e una seconda casa come l’#Atalanta. ‘Spurs’ una grande opportunità per la mia carriera. Gasperini? Ci sarà tempo per parlarne. Punto alla Nazionale e al Mondiale” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3vZ3eYqsXZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 22, 2021

Emanuele Tavano