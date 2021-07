Stadi, Vezzali: “Proposto il 75% della capienza per gli impianti all’aperto”

Con l’inizio delle Olimpiadi, dopo la fine degli Europei e ad un mese dall’inizio della Serie A il mondo dello sport è in fermento. Al centro della tematica la capienza degli stadi

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in attesa del via ufficiale previsto per domani dei giochi Olimpici di Tokyo, con un tweet si è soffermata sul tema dell’apertura degli stadi per gli eventi sportivi con relativa capienza: “Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo 2020″. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questa la richiesta prima della partenza per il Giappone da parte di Valentina Vezzali, che da quindi speranza agli sportivi di tutta Italia in vista dei prossimi grandi eventi.