CMIT TV | Inter, futuro di Lukaku in bilico: “L’affare si può fare”

Il futuro di Lukaku rischia di essere lontano da Milano, ne ha parlato ‘Er Faina’ intervenuto ai microfoni di CMIT TV

L'Inter dopo aver perso Hakimi rischia di veder partire anche un altro dei suoi top player: Romelu Lukaku, dopo l'ottima stagione che ha portato i nerazzurri a vincere lo Scudetto, è il principale indiziato a lasciare Milano. Le direttive che arrivano dalla società sono chiare: nessuno è incedibile, soprattutto dinanzi a un'offerta irrinunciabile come è stata quella arrivata per l'ex esterno del Real Madrid. Sopra una certa cifra si può ragionare.

Calciomercato Inter, futuro di Lukaku in bilico

A confermarlo è stato Damiano ‘Er Faina’ durante la diretta di CMIT TV: “Lukaku potrebbe partire per un’offerta congrua che vada bene sia lui che all’Inter, sopra i 100 milioni l’affare si potrebbe fare. Se guardate in giro c’è una squadra con una maglia blu che potrebbe essere interessata”.

Il noto opinionista ha continuato specificando che c’è stato anche un sondaggio da parte di una squadra inglese, con l’Inter che ovviamente vorrebbe evitare di privarsi del giocatore belga. Dinanzi a certe cifre, inevitabilmente la decisione di Marotta diventerebbe scontata: si potrebbe parlare di una cessione.