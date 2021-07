Calciomercato Inter, pericolo Lukaku

Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che fa tremare l’Inter: “L’unico club per cui Lukaku lascerebbe subito l’Inter è il Chelsea”

Il mercato dell’Inter è iniziato con dei paletti piuttosto chiari: era necessario cedere uno dei propri pezzi pregiati per sistemare il bilancio. Dopo poche settimane è stato individuato in Achraf Hakimi il profilo giusto per ottenere una grande plusvalenza e le trattative con il PSG, come sappiamo, sono andate a buon fine. Marotta, come ha ribadito anche ai microfoni di Calciomercato.it, ha rassicurato i tifosi sul fatto che il 90% della rosa che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto verrà riconfermata. Dall’Inghilterra, però, arriva una clamorosa indiscrezione che vede protagonista Romelu Lukaku. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Lukaku-Chelsea | “L’affare non è chiuso”

L’autentico trascinatore dei nerazzurri nella cavalcata che ha portato allo scudetto sotto la gestione Conte è stato Romelu Lukaku. Dopo l’eliminazione del suo Belgio da Euro 2020, per mano dell’Italia di Mancini, l’attaccante ha ribadito ancora una volta il proprio legame con l’Inter. Secondo quanto affermato da Simon Johnson, giornalista di ‘The Athletic’, un suo addio non è ancora da escludere: “La cessione di Hakimi non significa che l’affare Lukaku sia chiuso. Se c’è un club per cui lascerebbe i nerazzurri è proprio il Chelsea“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il giornalista britannico rivela come il numero ‘9’ dell’Inter avrebbe ancora un legame speciale con i ‘Blues’, freschi vincitori della Champions League, e solamente per il club londinese sarebbe disposto ad un addio immediato. Tuchel, dopo le difficoltà avute da Timo Werner nella scorsa stagione, starebbe cercando una prima punta di caratura internazionale e Lukaku è ormai tra i migliori al mondo. Al momento, comunque, Marotta non ha nessuna offerta sul tavolo per l’attaccante belga, ma considerando la volontà delle parti in causa non è da escludere un tentativo del Chelsea prima della fine del mercato.