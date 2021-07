Serie A, parte la rivoluzione | Nuovo format: playoff e 18 squadre!

Oggi riunione in Lega per la rivoluzione della Serie A; all’ordine del giorno c’è il nuovo format con playoff e passaggio a 18 squadre

La Serie A si prepara alla rivoluzione. Durante la riunione in Lega di oggi pomeriggio all’ordine del giorno ci sarà l’introduzione del nuovo format del torneo che entrerà in vigore dal 2024/25. Il campionato sarà composto da 18 squadre e per decretare la vincitrice dello scudetto serviranno i playoff, ovvero una final four tra le prime quattro della classifica.

Il campionato 2021-22, riporta ‘La Stampa’, dovrebbe essere l’ultimo con il format attuale. Successivamente dovranno iniziare gli aggiustamenti necessari alla messa in pratica

delle due innovazioni. I campionati 2022-23 e 23-24, dunque, dovrebbero essere

quelli del periodo transitorio nel quale armonizzare retrocessioni e promozioni dalla

B, per arrivare a 18 squadre. Il campionato 2024-25, infine, dovrebbe essere il primo con

playoff scudetto e 18 squadre. L’intento della Figc sarebbe quello di partire prima con le innovazioni, ma resta difficile da comprimere il periodo transitorio.