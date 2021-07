Serie A, addio all’arbitro Calvarese: si è dimesso

L’arbitro Gianpaolo Calvarese non dirigerà più in Serie A e Serie B. L’ormai ex fischietto ha deciso di dimettersi. Ecco il motivo

Gianpaolo Calvarese non arbitrerà più in Serie A. Il fischietto si è dimesso dall’AIA a 45 anni – come riporta Sky Sport – per ragioni legate ad un’attività imprenditoriale di famiglia, che produce integratori sportivi, derivati dall’apicoltura. Ci sarebbe stato un evidente conflitto di interessi nell’allargare il mercato alla Serie A e Serie B.

Calvarese lascia dunque dopo 157 gare dirette nel massimo campionato italiano. L’ultima partita fischiata sarà così Juventus-Inter, che ancora oggi fa discutere per i diversi episodi, il rigore concesso per un presunto fallo su Cuadrado.