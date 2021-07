Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si dice favorevole allo scambio Icardi-Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni a CMIT TV

Fabio Ravezzani è intervenuto a CMIT TV. Il direttore di Telelombardia, tra i tanti argomenti trattati, ha detto la sua anche su Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo. Si è parlato di un possibile scambio tra il Psg e la Juventus: “Icardi ha fallito? E’ la verità – esordisce Ravezza -, magari avrebbe faticato lo stesso a scalzare Mbappe, Cavani. Icardi nell’ultima stagione ha saltato molte partite: non so oggi, vedendo tutti gli infortuni avuti, non so se gli farei un quadriennale da 9 milioni. Resta il fatto che quando ha giocato, rifacendomi alla battuta di Di Maria, segna ma non tocca mai il pallone. E’ un giocatore che ritornerebbe molto ridimensionato rispetto a prima”.

Scambio Ronaldo-Icardi? -“Anche lì, guarderei i costi e lo farei – prosegue Ravezzani – Dybala è centrale per Allegri, la Juve ha un problema irrisolto: il numero 9. Morata non è un centravanti d’area, è un attaccante di movimento. La Juventus può presentarsi con Icardi, Chiesa, Morata, Dybala e sarebbe un attacco più forte di quello che ha attualmente con Ronaldo. CR7 deve andare via per acquistare qualche giocatore”.