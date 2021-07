Dubbi sul rinnovo per il centrocampista e la Juventus entra in corsa: sfida all’Atletico Madrid e al Psg per il possibile affare

Rinnovo o addio. Sembra questo il bivio che si trovano di fronte a Liverpool. E’ il futuro Jordan Henderson, centrocampista presente anche nell’Inghilterra finalista contro l’Italia ad Euro 2020, ad essere incerto. Legato ai ‘Reds’ da un contratto fino al 2023, le trattative per il prolungamento del contratto dopo gli approcci iniziali sono bloccate, come riferisce ‘The Times’. Un problema che la società inglese vorrebbe risolvere a stretto giro: secondo quanto riferisce la stessa fonte, infatti, il 31enne vorrebbe lasciare il Liverpool prima della scadenza del contratto nel caso in cui non si riuscisse a far decollare la trattativa per il prolungamento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, occhi su Henderson: rinnovo o via dal Liverpool

L’addio di Henderson al Liverpool aprirebbe la caccia al 31enne. Il suo nome è accostato alla Juventus che ha bisogno di forze nuove a centrocampo, ma anche al solito Paris Saint-Germain e all’Atletico Madrid di Simeone. Tre società alla finestra, in attesa di capire quel che accadrà tra il centrocampista e il Liverpool. Senza una svolta nella trattativa per il rinnovo, l’addio diventerà possibile e i bianconeri (con francesi e spagnoli) sarebbero pronti all’assalto.