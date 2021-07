Calciomercato Juventus, Pogba ha un prezzo | Raiola ha già scelto

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Pogba: si va verso l’addio al Manchester United, ecco la scelta di Raiola.

La Juventus continua a monitorare la situazione per Paul Pogba, come fatto praticamente in tutte le ultime sessioni di mercato. I bianconeri, non è un segreto, sognano il grande ritorno del francese, a distanza di anni dalla partenza, avvenuta nel 2016. Con la scadenza di contratto con il Manchester United in avvicinamento, l’ipotesi di una cessione a condizioni economiche favorevoli non è campata in aria. Ma c’è da fare sempre i conti con il potentissimo Mino Raiola, agente del giocatore.

Juventus, il Psg insiste per Pogba: la proposta al Manchester United

In particolare, Raiola avrebbe già deciso di indirizzare la partenza del suo assistito verso il Psg, suo interlocutore privilegiato. Lo riporta il ‘Daily Mail’, secondo cui i contatti tra l’agente e il club transalpino sono frequenti. Non ci sono stati ancora contatti diretti invece tra i francesi e i ‘Red Devils’, ma il tabloid britannico sostiene che il Psg è convinto di poter convincere lo United con una proposta di 50 milioni di euro. Dalle parti dell’Old Trafford, d’altro canto, si sarebbero resi conto del rischio di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate, visto che il rinnovo appare quanto mai lontano. Dunque, l’idea di monetizzare entro il prossimo mese e mezzo con una cessione si sta facendo strada.