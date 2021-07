Il futuro di Dybala potrebbe essere ancora alla Juventus ma Fabio Ravezzani, intervenuto alla CMIT TV, critica l’argentino

Si attendono novità su Paulo Dybala e il rinnovo con la Juventus, come raccontato da Calciomercato.it. Le prossime settimane possono risultare decisive, ma intanto arriva una critica alla Joya. Fabio Ravezzani, intervenuto a CMIT TV, si è soffermato sull’ipotesi di scambio con Griezmann e non ha risparmiato una freccia all’argentino: “Se mi faccio due conti, dico di no allo scambio perché mi costa più del doppio. Certo Griezmann è meglio di Dybala, ma è reduce da due stagioni mediocri”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il numero 10 bianconero fa parte di quei calciatori in scadenza nel 2022 per i quali il rinnovo non si preannuncia semplice. Su questo Ravezzani dice: “C’è un po’ di retorica e un po’ di verità quando parliamo di un calcio in crisi per il Covid. Ci si aspettava che questi campioni ne prendessero atto, loro e i loro procuratori: non è stato così”.

Calciomercato Juventus, Ravezzani: “Dybala chiede troppo”

Ragionamento che vale ancora di più per Dybala: “Dopo due anni e mezzo alla grande ha avuto un ingaggio da 7,5 milioni e mezzo, viene da due anni negativi e anziché chiedere di continuare con lo stesso stipendio ne chiede 10 più bonus. Sono richieste che danno fastidio: bisogno avere il coraggio di dire di calmarsi. Dybala sta chiedendo troppo”.