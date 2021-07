Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, parla dell’interesse del Tottenham su Tomiyasu e dei contatti con tre club di Serie A

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto a ‘Sky’ ed ha parlato anche del futuro di Tomiyasu, difensore giapponese sul quale c’è il forte interesse del Tottenham. Come raccontato da Calciomercato.it, gli Spurs hanno offerto venti milioni compresi due di bonus, ma i rossoblù non cedono se non per 22 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al riguardo il dirigente degli emiliani ha affermato: “C’è più di una squadra interessata, ma non abbiamo l’urgenza di vendere. Certo, quando la Premier League chiama, un calciatore difficilmente resta indifferente. Vogliamo aspettare condizioni favorevoli per noi e il ragazzo”.

Un calciatore che piace anche in Serie A: “Almeno tre club hanno chiesto informazioni – racconta Bigon – e aspettano di capire quel che accadrà. Ora Tomiyasu è alle Olimpiadi quindi non c’è fretta di chiudere”.