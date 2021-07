Zlatan Ibrahimovic attende di rientrare in campo con la maglia del Milan, mentre un ex compagno rivela un curioso retroscena relativo ai tempi dell’Ajax

Il Milan ha iniziato il proprio lavoro in vista della prossima annata che sarà anche quella del rientro in Champions League. Servirà quindi moltissimo la grande esperienza di Zlatan Ibrahimovic, che alla soglia dei 40 anni non sembra intenzionato ad arrendersi nonostante gli acciacchi fisici. Intanto Andy van der Meyde, ex compagno dei tempi dell’Ajax, ha rivelato ai microfoni della tv olandese ‘VTBL’ un curioso retroscena che ha visto protagonista anche il gigante di Malmoe. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’ex interista ha quindi raccontato: “Mi sedevo accanto a Zlatan sull’autobus quando eravamo all’Ajax. Una volta mentre dormiva ho avuto tendenze gay e l’ho baciato sulla bocca. Pochi secondi dopo ho ricevuto alcuni pugni contro di me”. Un episodio curioso quello raccontato da van der Meyde che risale appunto ai primi anni di carriera dello stesso Ibrahimovic, quando insieme vestivano la casacca dei ‘Lancieri’ di Amsterdam.