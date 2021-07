Il Venezia si appresta a diventare sempre più americano con il giovane Gianluca Busio dallo Sporting KC. Cifre e dettagli dell’affare

Colpo in entrata per il neo promosso Venezia che inizia a piazzare i primi tasselli interessanti in vista del grande ritorno in Serie A. Come anticipato nei giorni scorsi è arrivato uno sprint decisivo dei lagunari per il giovane Gianluca Busio, polivalente centrocampista con passaporto italiano, valutato non meno di 6-8 milioni di euro fissi dallo Sporting Kansas City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ulteriori conferme arrivano da Taylor Twellman di ‘ESPN’ che evidenzia come si attendano documenti finali firmati e le visite mediche del giocatore che dovrebbe così accasarsi presto al Venezia per una cifra che oscilla tra gli 8,9-9,35 milioni di euro bonus inclusi. Il tutto dovrebbe essere finalizzato entro metà settimana per un affare, che come anticipato da Calciomercato.it, dovrebbe prevedere anche una percentuale sulla futura rivendita di Busio.