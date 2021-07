L’Atalanta si interessa a Brekalo, desideroso di una nuova avventura dopo cinque anni trascorsi in Bundesliga tra Wolfsburg e Stoccarda

Josip Brekalo finisce anche nel mirino dell’Atalanta. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it il club orobico ha manifestato un interesse per l’esterno croato gradito a Inter e Fiorentina ma soprattutto in Spagna, all’Atletico Madrid, e agli inglesi del Leeds. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Atalanta, 18-20 milioni per Brekalo: Liga e Premier favorite

Ventitrè anni compiuti lo scorso 23 giugno, Brekalo vorrebbe lasciare il Wolfsburg per tentare una nuova avventura. I suoi ‘numeri’ delle ultime stagioni, uniti a un potenziale importante e a una grande duttilità, sono sotto gli occhi di tutti e consentono al club tedesco di sperare in un’asta. Si parte dai 18-20 milioni di euro, con il Wolsfburg che alla fine potrebbe pure aprire al prestito con obbligo di riscatto.