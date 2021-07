SONDAGGIO CM.IT – Juventus, piano B a sorpresa se salta Locatelli!

La Juventus insiste per Locatelli, ma potrebbe dover virare su un altro centrocampista: il piano B nel sondaggio di CM.IT

La Juventus, a centrocampo, ha da tempo un obiettivo dichiarato. E’ Manuel Locatelli, con il giocatore che ha manifestato la sua volontà di unirsi ai bianconeri. La trattativa con il Sassuolo però non è ancora decollata e il nuovo tentativo dei piemontesi non è andato a segno. I neroverdi hanno respinto l’assalto e a questo punto in casa Juve si guarda anche a possibili alternative se il muro contro muro non dovesse avere esito.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches l’alternativa a Locatelli

Nel consueto sondaggio giornaliero, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarebbe il nome alternativo su cui virare. A sorpresa, il più votato è stato Renato Sanches, che ha raccolto il 31,8% dei voti. Battuto, di poco, Aouar, vecchio pallino bianconero, che è stato votato dal 30,2% dei partecipanti al sondaggio. Il ritorno di Pjanic non raccoglie particolare entusiasmo (24,8%), ancor meno il nome di Paredes (13,2%).