Philippe Coutinho avrebbe accettato l’idea di far ritorno in Inghilterra. Sui social nel frattempo spuntano foto che provano la sua presenza, di recente a Liverpool. Il calciatore piace anche a Juve e Milan

Philippe Coutinho continua ad essere uno dei calciatori in uscita dal Barcellona. I blaugrana, come raccontato in questi giorni, hanno la necessità di abbassare il monte-stipendi e la cessione del brasiliano è indispensabile ma forse anche la più complicata. Le squadre interessate al calciatore ex Inter non mancano ma l’importante stipendio frena ogni tipo di trattativa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus e Milan, Coutinho a Liverpool