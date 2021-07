Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Fabio Massimo Splendore del ‘Corriere dello Sport ha parlato della situazione Mauro Icardi, che potrebbe far ritorno in Italia. Possibile un suo approdo alla Roma

Mauro Icardi continua ad essere accostato con forza alla Serie A. L’ultima suggestione porterebbe l’argentino alla Roma. Intervenuto a CMIT TV, Fabio Massimo Splendore del ‘Corriere dello Sport, ha parlato di questa possibilità: “Wanda Nara? Sicuramente ci sono state situazioni in cui lei si è messa molto in primo piano. Non lo riterrei affatto un problema il fatto che Icardi sia gestito dalla moglie. Sognerei Dzeko accanto a un attaccante vero: segnerebbe e farebbe segnare tantissimi gol”.

Nei giorni scorsi, in realtà, si era palato di un possibile approdo di Icardi nella Capitale in caso di addio del bosniaco. Immaginare i due insieme – visti gli importanti stipendi percepiti – appare complicato ma il calciomercato ci insegna che nulla è impossibile. Icardi non è proprio al centro del progetto del Psg e sarebbe dunque pronto a far ritorno in Italia. Oltre alla Roma, attenzione alla pista Juventus, soprattutto in caso di addio di Cristiano Ronaldo.