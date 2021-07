Spezia, comunicato UFFICIALE | Altri 7 positivi al Coronavirus!

Dopo il caso di due giorni fa, oggi sono state riscontrate altre 7 positività al Coronavirus nello Spezia

Dopo il caso di positività al Coronavirus riscontrato nella rosa dello Spezia due giorni fa, il club ligure fa i conti con un’altra brutta notizia. L’annuncio di ulteriori positivi al Covid-19 è stato fatto con un breve comunicato ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Spezia shock, mercato bloccato per due anni: “Noi estranei, faremo ricorso”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club, prosegue il comunicato, “in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”. Per il tecnico Thiago Motta si tratta quindi di una brutta notizia in questa fase di preparazione pre-campionato.