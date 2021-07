Lo Spezia ha ufficializzato un caso di positività al Covid-19: tutto il gruppo squadra in isolamento

Brutte notizie in casa Spezia. Il club ligure ha infatti annunciato la positività di un calciatore al Covid-19. Non è stato reso noto chi sia il giocatore risultato positivo, che è attualmente in isolamento, così come tutto il gruppo squadra, che sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questo il comunicato ufficiale:

“Lo Spezia Calcio comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario”.