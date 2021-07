Inter, UFFICIALE: Lazaro debolmente positivo al Covid! Il comunicato

Inter: dopo i controlli Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19. Il comunicato ufficiale della società

Nuovo caso di positività al Coronavirus nell’Inter dopo i tre riscontrati nei ragazzi della Primavera prima del ritiro. Valentino Lazaro è infatti risultato debolmente positivo in seguito agli ultimi controlli, come reso noto dal club nerazzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco il comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale Milano comunica che Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima del ritiro. L’esterno nerazzurro è già precauzionalmente in isolamento e ripeterà il test nei prossimi giorni”.