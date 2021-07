Calciomercato: il PSG avrebbe autorizzato Icardi a parlare con la Juventus. Ed ecco la posizione di Allegri su Cristiano Ronaldo

La Juve è al lavoro su più fronti in sede di calciomercato. Il nome più caldo è quello di Locatelli, con la trattativa col Sassuolo che prosegue, e continuano a circolare diversi nomi anche in attacco. Come raccontato da Calciomercato.it, il club bianconero ha chiesto Gabriel Jesus in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’obiettivo è quello di rimandare il pagamento del costo del cartellino al Manchester City al 2022. Nelle ultime ore si è inoltre tornato a parlare di Mauro Icardi, che è in bilico al PSG. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, subito Gabriel Jesus: le ultime

Calciomercato Juve, conferme su Icardi | “Allegri farebbe a meno di Ronaldo”

A ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha confermato su Icardi: “Il PSG ha autorizzato Icardi a parlare anche con la Juventus tre settimane fa. Ronaldo? Allegri sarebbe contento di averlo in rosa, ancora di più se dovesse partire. Preferirebbe una Juve senza il portoghese, a dieci giorni dall’arrivo di CR7 a Torino per preparare la nuova stagione l’allenatore è ancora così netto”. Infine, ecco l’intenzione di Allegri in caso di permanenza del portoghese: “Nel frattempo, sta lavorando ai fianchi del calciatore per convincerlo a farlo giocare da centravanti, se dovesse restare”.