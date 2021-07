Inter, Pinamonti può partire: tre club sull’attaccante altoatesino, sono Salernitana, Empoli e soprattutto Verona

Dopo una stagione trascorsa quasi ai margini della rosa nerazzurra, Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter. Un addio in prestito che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il classe 1999 sarebbe finito nel mirino di tre società di Serie A. Si tratta di Salernitana, Empoli e soprattutto Verona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le tre società avrebbero bussato alla porta del club nerazzurro: tutte e tre starebbero riflettendo sia sulla formula del prestito da trovare con l’Inter e conseguentemente anche sull’ingaggio del giocatore.