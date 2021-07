Calciomercato Milan, non solo Giroud

Calciomercato Milan: Giroud potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco messo a segno dai rossoneri. L’indiscrezione dalla Spagna

È il giorno di Olivier Giroud in casa Milan. L’attaccante francese ha svolto questa mattina le visite mediche con il club rossonero. Si attende ora solo la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan pagherà al Chelsea un milione più uno di bonus, difficilmente raggiungibili, mentre il campione d’Europa in carica con i ‘Blues’ firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro all’anno di una stagione più opzione per un’altra. Ma Giroud potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco. Ecco l’indiscrezione dalla Spagna. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Annuncio imminente per Jovic”

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, sarebbe imminente anche l’arrivo di Luka Jovic al Milan. L’attaccante serbo è ai margini del Real Madrid e del nuovo progetto di Carlo Ancelotti, e secondo il portale è ormai ad un passo dai rossoneri. Si parla addirittura di un accordo entro il weekend, con annunci imminenti. Il 23enne, pagato ben 60 milioni, non è riuscito ad imporsi con la maglia dei ‘Blancos’, che stanno cercando la sua cessione. Si attendono ora ulteriori conferme.