Inter, Federico Pastorello in visita nella sede nerazzurra: si è parlato di un possibile ritorno di Keita Balde a Milano

Dopo l'esperienza alla Sampdoria, Keita Balde è tornato al Monaco, ma probabilmente non resterà nel Principato. Per il club monegasco il giocatore è cedibile e non è escluso che il senegalese possa tornare in Serie A, con una maglia che ha già indossato, quella dell'Inter. Ne ha parlato l'agente Federico Pastorello fuori dalla sede nerazzurra ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it.

“Qui per Lazaro? No, sono qui per Keita, stiamo facendo le valutazioni opportune. Ottimista? Inzaghi lo conosce molto bene” ha dichiarato. Pastorello si è poi soffermato anche sul futuro di Lukaku: “Ora è in vacanza, credo se le sia meritate dopo quello che ha fatto. I tifosi possono stare tranquilli, non ci sono problemi”.