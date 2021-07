CMIT TV | Caso Chievo, Binda: “Cosenza la prima ripescabile”

Intervenuto in diretta a CMIT TV il giornalista Nicola Binda ha parlato nello specifico della situazione Chievo e relativo ripescaggio

Terremoto in atto in Serie B con il destino del Chievo che sembra allontanarsi sempre di più dalla divisione cadetta. Parte quindi anche la corsa al ripescaggio con il giornalista Nicola Binda, che intervenuto nel corso del TG di CMIT TV ha fatto il punto della situazione: “La Covisoc ha respinto il ricorso del Chievo e tutti quelli dei club di Lega Pro. La Federcalcio non può far altro che accettare la decisione della Covisoc e confermare questa bocciatura. Ripescaggio? Fino al 19 c’è tempo per fare domanda di ripescaggio. Esiste una graduatoria della Federcalcio con una serie di parametri che mette il Cosenza davanti al Padova. Sarebbe la prima ripescabile per la Serie B, pur non essendo automatico. Serve una domanda con oneri economici anche importanti. Se il Cosenza avrà la forza per fare la domanda saranno i favoriti”.

Binda ha quindi spiegato nel merito l’esclusione delle società: “Per questi club è una questione di debiti con il Fisco, ma il tipo di accordo raggiunto con il Fisco non vanno bene per le norme calcistiche. Questi saranno i punti su cui verteranno i ricorsi delle società. Per esempio non è che Agnelli paga le tasse della Juventus coi crediti della Fiat, non si può. Questi accordi per il calcio non vanno bene. È doloroso vedere società che saltano per problematiche non legate a problemi di casta veri e propri.