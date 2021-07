Calciomercato Milan, Psg all’assalto: c’è l’offerta

Calciomercato Milan, i rossoneri devono fare attenzione al forcing del Psg: cospicua offerta dei francesi per un big

Milan concentrato sul mercato in entrata, con l’arrivo di Giroud ormai prossimo e la caccia avanzata a un erede di Calhanoglu. Rossoneri che vogliono rinforzarsi adeguatamente per affrontare degnamente la Champions League, ma che devono fare attenzione a non perdere altri giocatori importanti dopo gli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu. Uno dei big di Pioli, in particolare, è finito nel mirino di un top club.

Calciomercato Milan, Psg su Theo Hernandez: prima offerta respinta

Si tratta di Theo Hernandez, per il quale il Psg, secondo ‘Tuttosport’, avrebbe avanzato una prima proposta da 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente dai rossoneri, che a prescindere non intenderebbero privarsi dell’esplosivo laterale mancino. Da capire se i francesi alzeranno la prima offerta, anche se gli esborsi già effettuati per una campagna acquisti fin qui faraonica (oltre Hakimi, i tre parametri zero Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma, ma lautamente pagati a livello di ingaggio) sono stati notevoli. Un rilancio, comunque, viste le risorse del club non è da escludere.