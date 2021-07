La situazione Belotti è ancora molto complicata e resta lo spettro di un addio a zero: il Milan fiuta l’affare ma c’è Mourinho

Il ‘gallo’ Belotti ha cantato in Europa, si è portato a casa un trofeo storico ma il suo futuro resta in fortissimo dubbio. Il suo contratto scade nel 2022 e per ora non sembrano esserci grandi novità. Anche ieri Urbano Cairo, intercettato dai nostri microfoni, non si è sbilanciato sul rinnovo del suo capitano lasciandosi sfuggire solo un laconico ‘Vediamo’. Il patron del Torino deve però vedere in fretta, perché i rischi sono molto alti e il danno sarebbe enorme in caso di contratto trascinato un altro anno.

Calciomercato, Cairo nei guai con Belotti: offerta Roma bassa, il Milan lo punta gratis

Come scrive ‘Tuttosport’, Belotti da ieri è in vacanza e dovrebbe restarci perle quattro settimane che gli spettano. Non ci sono date rese note sul suo possibile arrivo in ritiro, che intanto è cominciato, senza escludere novità di mercato. Ad ora la linea del giocatore è quella di non rinnovare, ma neanche puntare i piedi per andarsene. Ed è un’arma a doppio taglio per Cairo, che quindi dovrà lavorare parecchio per cederlo o sarà costretto ad accettare la prima offerta… accettabile.

L’interesse della Roma è concreto, Mourinho ci pensava già al Tottenham, e da giorni si parla anche di un possibile inserimento di Kumbulla, esploso proprio con Juric al Verona, o del giovane Milanese. L’offerta giallorossa cash è di 15 milioni, ben lontana dai 35 che vorrebbe Cairo. Il Milan ha preso Giroud, non può spendere tanto e quindi la linea di Maldini sarebbe quella di aspettare giugno 2022 per prendere Belotti a zero.