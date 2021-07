Calciomercato Inter, braccio di ferro per Bellerin: l’alternativa

Calciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Bellerin: l’Arsenal per ora non cede, possibile alternativa in Serie A

Inter concentrata sul dopo Hakimi. La partenza del marocchino rende necessario, per i nerazzurri, trovare un erede all’altezza. Gli sforzi si stanno concentrando su Hector Bellerin che ha già dato il suo sì, ma resta da convincere l’Arsenal. La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola conferma quanto anticipato da Calciomercato.it: per ora, sì al prestito di Bellerin solo con obbligo di riscatto o con un diritto a condizioni facili da esercitare.

Inter che spera di trovare un accordo con i ‘Gunners’, ma che valuta anche alternative qualora la trattativa andasse troppo per le lunghe. Sempre secondo la ‘Rosea’, viste le altrettante difficoltà per Dumfries, un nome spendibile potrebbe essere quello di Molina. L’esterno destro dell’Udinese, campione in Coppa America con l’Argentina, ha una valutazione simile a quella di Bellerin, intorno ai 20 milioni.