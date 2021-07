Roma, Rui Patricio atterrato nella capitale: il portiere portoghese è pronto a diventare il nuovo numero uno giallorosso

Rui Patricio è atterrato a Roma. L’estremo difensore portoghese si appresta a diventare dunque il nuovo numero uno giallorosso. Il portiere, in arrivo dal Wolverhampton, è atterrato a Fiumicino in tarda mattinata. Acquisto a titolo definitivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, UFFICIALE Pau Lopez al Marsiglia

Il giocatore lusitano sosterrà le visite mediche, dopodiché apporrà la propria firma sul contratto, che sarà di 2 milioni di euro stagionali per le prossime tre stagioni. José Mourinho è dunque pronto ad accogliere il suo nuovo portiere, un giocatore che lo stesso tecnico ha fortemente voluto in rosa: il primo colpo del calciomercato giallorosso.

Subito dopo lo sbarco, Rui Patricio si è diretto a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto coi capitolini.