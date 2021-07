In Francia hanno svelato il possibile nuovo club di Pogba, che avrebbe deciso di andare al PSG nel calciomercato estivo; Juventus alla finestra

A un anno dalla scadenza del contratto che lo lega al Manchester United, Paul Pogba vaglia ogni opzione per il suo futuro. Il centrocampista ormai da anni è nel mirino della Juventus, che sogna il suo ritorno ma deve fare i conti con le elevate cifre dell’operazione. Come riporta ‘onzemondial.com’, per il giornalista Julien Maynard di ‘Telefoot’, la decisione definitiva di Pogba dovrebbe arrivare questa settimana, ma secondo il cronista Santi Aouna il francese avrebbe deciso di approdare al PSG.

Calciomercato Juventus, decisione presa: Pogba vuole il PSG

La notizia non può far piacere alla Juventus, che dovrà quindi virare altrove per rinforzare il suo centrocampo. Tuttavia, resta da vedere se i francesi riusciranno a convincere lo United a cedere il fuoriclasse arrivato a costare, in passato, circa 100 milioni di euro.