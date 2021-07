Calciomercato Inter, Haaland difficile: Chelsea all'assalto di Lukaku

Non si placano le voci di mercato attorno all’Inter: dopo la cessione di Hakimi al Psg, è finito nel mirino di una big inglese Romelu Lukaku

L’assenza Erving Braut Haaland continua a fare molto rumore. L’attaccante norvegese non ha risposto alla convocazione del Borussia Dortmund per l’inizio della nuova stagione, dando il la ad una ridda di voci incontrollate sul suo futuro. In particolare, il Chelsea appare intenzionato a fare di tutto per accaparrarsi il bomber norvegese, ma dovrà scontrarsi con la ferma volontà dei gialloneri di trattenerlo ancora una stagione nella Ruhr. I campioni d’Europa in carica, sotto la guida di Thomas Tuchel, sarebbero pronti a sborsare ben 175 milioni di euro per strappare Haaland al suo attuale club, ma la trattativa non si preannuncia per niente semplice. “Sarà molto difficile per il Chelsea acquistare Haaland – le parole del giornalista di ‘Sky Sports’, Kaveh Solhekol – Il Borussia Dortmund continua a dire che non è in vendita e la clausola rescissoria presente nel suo contratto, del valore di 75 milioni di euro, può essere attivata solo la prossima estate. Il Chelsea sente di poter battere la concorrenza per la firma di Haaland offrendo di più adesso”.

Calciomercato Inter, Lukaku è il piano B del Chelsea

Ma se non dovesse arrivare Haaland, il Chelsea potrebbe tornare su un vecchio obiettivo, una voce di mercato che è circolata nelle scorse settimane. Stiamo parlando del bomber dell’Inter Romelu Lukaku: “Non è un segreto che il Chelsea voglia un numero 9 – continua Solhekol – Gli altri giocatori a cui sono interessati sono Romelu Lukaku e Harry Kane. Lukaku è felice all’Inter, dopo aver vinto lo Scudetto la scorsa stagione. Sappiamo che Kane vuole lasciare il Tottenham, ma non penso che lo cederanno ad uno dei più rivali più grandi”. Il belga, che ha già militato nelle fila dei ‘Blues’ dal 2011 al 2017 (intervallati dal prestito al West Bromwich Albion), è stato decisivo per i nerazzurri dell’ex allenatore Antonio Conte per la conquista del diciannovesimo titolo nazionale. E la società, dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, ha escluso decisamente la partenza di un top player come il 28enne centravanti, centrale nel progetto del nuovo allenatore Simone Inzaghi.