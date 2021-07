Terremoto Suning | UFFICIALE, Zhang si è dimesso

Arriva un cambio della guardia importante in casa Suning con Zhang Jindong che non sarà più il presidente del gruppo. Annuncio ufficiale

Mentre la nuova Inter di Simone Inzaghi nasce in piena politica di ridimensionamento dei costi, attuata prima di tutto con la cessione di Hakimi, vengono registrati cambiamenti importanti anche in casa Suning. Il consiglio di amministrazione del gruppo è stato infatti ufficialmente rieletto. Zhang Jindong ha annunciato le sue dimissioni da presidente di Suning.com ed ha inviato una lettera aperta ai dipendenti: “Ogni modifica apportata al momento serve a migliorare lo sviluppo di Suning.com. Successivamente, dobbiamo promuovere con fermezza l’approfondimento della vendita al dettaglio. Assorbire e introdurre con coraggio più talenti esterni. Nei giorni a venire, in qualità di presidente onorario di Suning.com, continuerò a combattere fianco a fianco con tutti. Con più capitali industriali e gruppi di esperti del settore, Suning.com cavalcherà sicuramente il vento e le onde e salperà.” Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Suning, UFFICIALE si dimette Zhang Jindong: nuova carica per il figlio Steven

Lo stesso Zhang Jindong ha nominato suo figlio Zhang Kangyang, ovvero Steven, come candidato amministratore delegato non indipendente. Attraverso i canali cinesi di Suning Tesco si apprende inoltre che il presidente provvisorio di Suning.com sarà Ren Jun già parte peraltro del consiglio d’amministrazione nerazzurro.

Il cda del gruppo inoltre ha nominato ufficialmente Zhang Jindong come nuovo presidente onorario. Non sono mancati, infine, anche i ringraziamenti dell’intero consiglio d’amministrazione per l’operato.