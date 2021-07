Calciomercato Inter, risoluzione e addio | Incontro in sede!

Calciomercato Inter: anche Joao Mario ai saluti. Entourage in sede per definire la risoluzione: lo aspetta il Benfica

È ai dettagli l’addio di Joao Mario all’Inter. Il centrocampista portoghese si appresta a lasciare i nerazzurri ed a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il 28enne, reduce dall’esperienza allo Sporting, si libererà a zero per firmare il suo nuovo contratto con il club portoghese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, svolta Joao Mario | In sede per la risoluzione

Come riportato da ‘Sky Sport’, è appena terminato l’incontro in sede tra il portoghese, il suo agente Federico Pastorello e i dirigenti nerazzurri per firmare la risoluzione del contratto e definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento al Benfica. Joao Mario si libera dunque a zero dall’Inter e torna in patria. Si sta per concretizzare un altro addio in casa nerazzurra.