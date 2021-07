L’Europa incorona l’Italia dopo la vittoria di Euro 2020, fioccano i complimenti sulle prime pagine della rassegna stampa straniera

L’Italia trionfa a Wembley, scrive la storia e si gode l’elogio della stampa internazionale. Le prime pagine straniere, all’indomani della vittoria azzurra a Euro 2020 contro l’Inghilterra, esaltano la prestazione dei ragazzi di Mancini. In Spagna, per ‘As’ la Nazionale è stata “Bravissima!”, mentre ‘Marca’ parla di “Wembleyazo” e ‘Mundo Deportivo’ esalta il portiere: “Donnarumma congela Wembley”. In Portogallo, ‘A Bola’ definisce gli azzurri ‘I nuovi imperatori”, mentre in Francia ‘L’Equipe’ li definisce “Invincibili”. In Scozia, ‘The National’ prosegue la sua campagna di sfottò agli inglesi: “It’s coming Rome!”. In America, ‘The New York Times’, pubblicando una foto della parata decisiva di Donnarumma, scrive in prima pagina: “L’Inghilterra viene nuovamente smentita”.

“Oh no! Non di nuovo”. C’è invece rammarico in Inghilterra, come dimostra la prima pagina di ‘Mirror Sport’, che parla anche di “Crepacuore”. ‘Metro’, dal canto suo, ringrazia i ragazzi di Southgate: “I leoni ci hanno reso orgogliosi”; simile la scelta di ‘The Sun’: “Orgogliosi dei leoni”. La serata di ieri, per ‘The Times’, è stata invece “Così crudele”, mentre ‘Star Sport’ parla di “Penne avvelenate”.