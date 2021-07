E’ il giorno della finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le possibili scelte dei due allenatori per la sfida di Wembley

Appuntamento con la storia per l’Italia nella finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra nel tempio di Wembley. Manca un centimetro agli Azzurri per riportare a casa un grande torneo dopo il Mondiale 2006 come ribadito da capitan Chiellini e Mancini nella conferenza stampa della vigilia, con il CT italiano orientato ad affidarsi allo stesso undici che ha superato ai rigori la Spagna in semifinale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Spazio ad Emerson a sinistra, con Immobile al centro dell’attacco supportato da Chiesa e Insigne. Soutghate, con Foden in forse (ma difficilmente sarebbe partito dall’inizio), sembra orientato a confermare il trio formato da Sterling, Mount e Saka dietro ad Harry Kane. Non si prevedono novità neanche in mediana, con la coppia Rice-Phillips argine davanti la difesa.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Saka; Kane. CT: Southgate

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Diretta TV: Raiuno in chiaro e Sky per abbonati