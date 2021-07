Italia-Inghilterra, Mancini pensa ad una prima volta per la finale

Vigilia della finale di Euro2020: Mancini studia le mosse per Italia-Inghilterra e pensa ad una prima volta per Wembley

E' il momento delle scelte. Domani si giocherà a Wembley Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Per i due commissari tecnici Mancini e Souhtgate sarà la notte degli ultimi dubbi da sciogliere. Sembra non averle l'allenatore italiano che è orientato a schierare la stessa formazione che è partita nella semifinale contro la Spagna. Una scelta che sarebbe una prima assoluta nel torneo per l'Italia. Fin qui, infatti, per scelta o per esigenza, Mancini non ha mai schierato per due volte consecutive la stessa formazione.

Il problema fisico accusato da Florenzi ha spinto Di Lorenzo titolare nella seconda gara, poi contro il Galles una mezza rivoluzione con la qualificazione già in tasca. Quindi l'Austria con Chiellini fuori causa, poi il Belgio e l'infortunio di Spinazzola. La Spagna con Emerson Palmieri lanciato dal primo minuto ed ora l'Inghilterra: a Wembley, per la prima volta, scenderanno in campo gli stessi undici dell'ultima partita.

Formazione Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne