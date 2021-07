Roberto Mancini e Giorgio Chiellini, alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, rilasciano alcune parole in conferenza stampa

Atterrata oggi a Londra, la selezione italiana si prepara per la finale di Euro 2020 in programma domani sera a Wembley. Alla vigilia dello storico match tra Italia e Inghilterra, il Ct azzurro Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini presenziano in conferenza stampa. Calciomercato.it propone in diretta le loro dichiarazioni.

Il primo a parlare è Giorgio Chiellini:

LA GARA: “L’Inghilterra non è la Spagna, ha caratteristiche diverse. Penso che siano arrivate in finale le squadre che hanno dimostrato di più in questo Europeo. Basta dare uno sguardo al loro score per capire che sono solidi, fisici e che hanno grandi individualità in ogni reparto. Southgate ha portato avanti un’organizzazione da Euro 2016: non palleggiano come gli spagnoli ma sono forti in ogni reparto, hanno subito mezzo gol su punizione in tutto l’Europeo e appena hanno campo vanno a folate e ti fanno male”.

MENTALITA‘: “Le vignette in questi giorni mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalità dell’Inghilterra con la Scozia. Domani servirà cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda: bisogna osare, ma dovremo essere lucidi per tenere la situazione sotto controllo”.

WEMBLEY: “Gare così potrebbero non capitare nella carriera di un calciatore. Il mio compito, così come quello di Mancini, è di sciogliere la tensione. Siamo consapevoli dell’importanza, non abbiamo bisogno di metterla in risalto. Sarà necessario fare da pompieri, questo vale per noi e per loro. Dobbiamo godercela con gioia e con la cosa che ho detto per la prima volta al Forte Village: spensieratezza e follia”.

KANE: “Di Kane ricordo un’amichevole a Torino con L’Inghilterra, mi ha subito impressionato. Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, tirare bene da fuori e segnare su punizione. Le sue qualità mi hanno colpito tanto, ci ho giocato anche contro il Tottenham, l’ho visto ed è incredibile. Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma”.

A seguire è intervenuto il ct Mancini: “Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia. Braveheart? Simpatica la pagina del giornale, ma credo che dovremo soltanto giocare la nostra partita sapendo di poter fare bene. Il nostro unico pensiero dovrà essere questo, è una partita di calcio. L’Inghilterra è forte, ma anche noi lo siamo. Sterling è migliorato molto, è velocissimo. Bisognerà fare molta attenzione, dovremo essere bravi nella fase difensiva. Ma oltre a lui ci sono Kane e altri, sono tutti bravi e con grandi qualità”.

FINALE – “Dobbiamo essere tranquilli. Sarà difficile, per tanti motivi, ma dobbiamo esser concentrati sul nostro gioco e cercare di attuarlo al meglio, sapendo che sarà l’ultima partita. Se vogliamo divertirci per altri 90′, dobbiamo farlo domani. Poi finirà l’Europeo e andranno in vacanza. Sarà un bel giorno per giocare una partita, sappiamo delle loro grandi qualità e vedremo come andrà. Se è in finale vuol dire che è una grande squadra. Speriamo di ascoltare i nostri tifosi alla fine. Durante la partita penseremo a costruire bene il gioco”.

IMMOBILE – “Tutti hanno bisogno di coccole, dopo 50 giorni insieme. Sono sempre stati giorni belli, positivi, ma io son felice di tutto il loro lavoro. Di Ciro, del Gallo, del poco che ha giocato Raspadori. Tutti hanno dato più del 100% altrimenti non saremmo qui. Sono felice di loro e di quello che hanno fatto”.

In chiusura: “Il calcio si gioca palla a terra e speriamo di fare meglio. A volte vince il più piccolo, è già capitato in passato. Dovremmo mettercela tutta. È uno dei momenti più importanti. Ho giocato in nazionale ma non siamo riusciti a vincere. Questo per me sarà un momento molto importante e spero di avere la soddisfazione che non ho avuto da calciatore”.