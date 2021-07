RAI, scelta fatta: ecco chi commenterà la finale di Euro2020

La Rai ha scelto chi sostituirà Alberto Rimedio, risultato positivo al Covid e costretto a saltare la finale di Wembley tra Italia e Inghilterra

Dopo il forfait di Alberto Rimedio e di Antonio Di Gennaro, fermati a causa della positività al Covid-19, la Rai ha scelto chi si occuperà della telecronaca della finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra: Stefano Bizzotto e Katia Serra sono i nomi scelti per la sostituzione dell’ultimo minuto, resasi necessaria a causa della positività al coronavirus. Rimedio e Di Gennaro, che hanno accompagnato la Nazionale nel cammino fino alla finale, non potranno quindi sostenerla nell’ultima importantissima sfida.

LEGGI ANCHE >>> Bruno Pizzul, niente Italia-Inghilterra sulla Rai | Torna la sua voce ma per DAZN

RAI, scelta fatta: ecco chi commenterà la finale

Nella giornata di ieri il web ha cercato di spingere in tutti i modi la Rai a richiamare Bruno Pizzul per scatenare un effetto nostalgia e amarcord: con un hashtag dedicato (#iovogliopizzul), l’ex giornalista, adesso in pensione, è entrato subito in trend su Twitter, per rievocare i tempi in cui il friulano è stato la voce degli azzurri. Pizzul ha ringraziato, ma alla fine ha confermato che la scelta non sarebbe stata percorribile. Ecco, quindi, che la Rai ha deciso di affidarsi a Stefano Bizzotto. Fabrizio Tumbarello dovrebbe sostituire invece Aurelio Capaldi nelle interviste.