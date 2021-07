Torna la voce di Bruno Pizzul ma non per Italia-Inghilterra sulla Rai, come sognato dai tifosi: il telecronista presenta la nuova squadra di DAZN

Nella giornata di ieri, dopo i casi di positività al Covid riscontrati in ‘Rai’, su Twitter è partita la campagna social per riportare Bruno Pizzul in telecronaca per la finalissima di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il telecronista è si tornato, ma in un’altra veste: ‘DAZN‘ ha infatti pubblicato un video nel quale Pizzul presenta la nuova squadra per la prossima stagione di Serie A e non solo. Torna così la sua inconfondibile voce, ma solo per la presentazione del nuovo team della piattaforma streaming. Ecco il video: