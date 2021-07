Dopo le positività al Covid-19 all’interno della ‘Rai’, sui social parte la campagna per avere Pizzul in telecronaca per Italia-Inghilterrra

Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Euro 2020, che a Wembley vedrà protagonista l'Italia contro l'Inghilterra. Tutta la Nazione aspetta domenica sera, per sognare insieme agli Azzurri in quella che sarà una delle partite più importanti della storia della Nazionale. La preparazione, anche dei tifosi, per la finale è maniacale ed oggi è arrivata anche una campagna social molto particolare.

All’interno della ‘Rai’, infatti, sono stati riscontrati dei casi di positività al Covid-19 e cambierà la ‘squadra’ che commenterà Italia-Inghilterra. Per questo motivo, su ‘Twitter’ è partita la campagna social per riportare Bruno Pizzul in telecronaca con l’hashtag #voglioPizzul che sta spopolando. Ecco alcuni ‘tweet’ sul più celebre dei telecronisti italiani.

#vogliopizzul:

Per chi chiede che questa domenica la telecronaca di Italia-Inghilterra sia affidata a Bruno Pizzul pic.twitter.com/qj75e9YYQ7 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 9, 2021

#vogliopizzul, perché, sull’argomento calcio, Pizzul è la Rai, la Rai è Pizzul. — CarpoGe (@carlopoggi) July 9, 2021

Cara #Rai per domenica un solo nome per la telecronaca: Bruno #Pizzul #vogliopizzul — Fabio Cara (@FabioCara1) July 9, 2021

Sarebbe bello solo per sentire

“Insigne che converge” #VoglioPizzul — Luigi Ferrara (@luigi85ferrara) July 9, 2021

Pure io, domenica, #voglioPizzul. (Ma qualcuno prima gliel’ha chiesto? No perché magari ha organizzato la grigliatona con gli amici e se la guarda volentieri in Friuli). — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 9, 2021

Anche io Domenica #vogliopizzul — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) July 9, 2021