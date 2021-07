Stasera si gioca la finale tra Italia e Inghilterra che chiude Euro 2020, quindi spazio al mercato: sei azzurri pronti a cambiare squadra

Cala il sipario su Euro 2020, si accendono i riflettori sul calciomercato. La sessione estiva della campagna trasferimenti è stata finora bloccata dalla disputa di Europei e coppa America, ma ora le danze possono aprirsi. Italia-Inghilterra in programma questa sera segnerà l’atto conclusivo della rassegna continentale e in campo scenderanno anche alcuni calciatori con la valigia in mano. Almeno sei gli azzurri che da qui a qualche settimana sono destinati a cambiare squadra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un numero che potrebbe anche incrementare e che non tiene conto di Donnarumma che attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Paris Saint-Germain. Anche un altro portiere, Sirigu, è destinato all’addio al Torino: nei granata non c’è più spazio per lui che potrebbe approdare al Genoa, alla ricerca di un sostituto di Perin tornato alla Juventus. Anche gli esterni sono pronti a sfrecciare verso altri lidi. Per Emerson Palmieri è noto l’interesse del Napoli, così come l’Inter è sulle tracce di Florenzi, tornato alla Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Italia-Inghilterra, Mancini pensa ad una prima volta per la finale

L’Italia sul mercato, Locatelli vuole la Juventus

Pronto a lasciare il Sassuolo Manuel Locatelli. Come raccontato da Calciomercato.it, per lui c’è un’offerta da 40 milioni di euro dell’Arsenal ma la volontà del calciatore è andare alla Juventus. Lì dove attende il suo futuro Federico Bernardeschi, da diverso tempo dato come partente. Può lasciare Torino, sponda granata però, anche il Gallo Belotti, in scadenza nel 2022.

Poi ci sono quelli che sono sospesi, come Insigne: un anno di contratto con il Napoli e qualche frizione con De Laurentiis a complicare la trattativa per il rinnovo.