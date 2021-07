L’Inter alle prese con il rinnovo di Brozovic: in caso di divorzio, occhio all’offensiva dei nerazzurri per l’ex Juventus Pjanic

L'Inter rimane vigile sulla situazione di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Potrebbe concludersi dopo appena un anno l'avventura deludente del bosniaco in Catalogna, visto che il numero 8 ex Juventus non farebbe parte dei piani del tecnico blaugrana Koeman.

Oltre ai bianconeri, anche se un ritorno a Torino resta molto complicato e ad alcune big inglesi, pure l'Inter starebbe valutando la possibilità di un affondo concreto per Pjanic come scrive 'Repubblica'.

Inter, Marotta pensa a Pjanic: colpo a parametro zero

Il regista classe ’90 fu portato alla Juve da Marotta nel 2016 e piace anche a Simone Inzaghi come perno del centrocampo nerazzurro. Soprattutto se dovesse complicarsi la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza tra un anno e che sta mettendo in apprensione il club campione d’Italia e i tifosi. Il Manchester United e il Tottenham di Paratici sono in agguato per il croato, con l’Inter che pensa a Pjanic eventualmente per sostituirlo. Servirebbero per due condizioni affinché si aprano le porte di Appiano Gentile per il nazionale bosniaco: che il giocatore si liberi a parametro zero dal Barça e un taglio dell’ingaggio da 6,5 a 5,5 milioni di euro netti a stagione. I contatti sarebbero già stati avviati e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane per un possibile ritorno in Serie A di Pjanic.